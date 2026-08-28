ДТП на юго-западе столицы: Mercedes сбил пешеходов на светофоре

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Машина вылетела на тротуар, пострадали восемь человек.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Восемь человек пострадали в результате серьезной аварии, которая несколько часов назад произошла на юго-западе столицы. На перекрестке столкнулись две машины, одна из них отлетела на пешеходов, стоявших на светофоре.

Место аварии сейчас оцеплено. Здесь Mercedes столкнулся с белым кроссовером, врезался в столб, как мы видим, залетел на тротуар и сбил пешеходов.

Сам Mercedes весь разбитый. Запчасти лежат на тротуаре. Колесо оторвало, сработали подушки безопасности.

Камеры наружного наблюдения зафиксировали момент ДТП. Люди спокойно стояли на светофоре, когда в них на полной скорости влетел черный Mercedes и перевернулся.

Дорожный знак вырвало с креплениями, что говорит о силе удара.

Вот белый кроссовер, с которым столкнулся Mercedes, — мы видим, что бампер всмятку, сработали подушки безопасности.

Имена водителей пока неизвестны. Но у очевидцев есть версии.

«Теория такая, что это чей-то сыночек, мажор, даже номера сняли у машин, чтоб не засветить, кто это был», — сказала очевидец Татьяна.

«Так в Mercedes парень и девушка были, а в Haval были молодые люди», — сказала очевидец Анна.

По чьей вине произошла авария, выясняют правоохранители. Они сейчас изучают кадры с камер наблюдения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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