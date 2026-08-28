Три дрона ВСУ сбили в небе над Севастополем

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три вражеских беспилотника в небе над Севастополем. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Он отметил, что летательные аппараты противника были перехвачены в Гагаринском районе города. При этом Развожаев предупредил местных жителей, что мероприятия по отражению атаки ВСУ продолжаются.

«Не пренебрегайте мерами безопасности. Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах», — написал руководитель Севастополя.

Кроме того, губернатор рассказал, что в течение ночи воздушную тревогу в городе объявляли три раза. Первое оповещение прозвучало в 0:36, второе — через два часа, третье — уже в 4:14. На данный момент режим тревоги в Севастополе сохраняется.

Позже Развожаев заявил, что беспилотник атаковал пятиэтажный дом, в результате чего в одной из квартир вспыхнул пожар. Всех жителей здания эвакуировали. Также зафиксировано падение фрагмента БПЛА на территорию гостиницы.

С начала спецоперации российские регионы регулярно подвергаются обстрелам со стороны киевского режима. Удары наносятся с применением беспилотников и ракет. При этом целями боевиков становятся гражданские объекты, жилые здания и транспортные средства.

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