Трамп допустил санкции против китайских банков из-за Ирана

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 56 0

Ранее он пригрозил странам, сотрудничающим с Тегераном, серьезными последствиями.

Введет ли Трамп санкции против Китая

Фото: www.globallookpress.com/Al Drago - Pool via CNP

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Дональд Трамп допустил введение санкций против банков КНР за контакты с Ираном

Вашингтон может ввести ограничения в отношении китайских банков за их контакты с Ираном. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме.

В ответ на вопрос представителя СМИ о вероятных санкциях против организаций из КНР, которые сотрудничают с Тегераном, американский лидер сказал, что руководство страны не обязано делиться каждой деталью своих намерений.

«Кто сказал, что этого не делаю? Вы спросили: почему бы и нет? Я имею в виду, кто сказал, что я этого не делаю? Вы не знаете, чем я занимаюсь. Вы не знаете, чем я занимаюсь, и мне вовсе не обязательно обо всем объявлять», — подчеркнул Трамп.

Накануне президент заявил, что США начали «самую сокрушительную экономическую операцию» против Ирана с целью его изоляции. Он также пригрозил серьезными последствиями странам, сотрудничающим с Тегераном. В свою очередь, в Пекине назвали действия Трампа в отношении партнеров исламской республики незаконными.

Ранее 5-tv.ru писал о возможной трехсторонней встрече лидеров России, США и Китая на саммите АТЭС в ноябре этого года.

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