Жена Егора Бероева беременна: девушка впервые показала округлившийся живот

Жена Егора Бероева пришла на премьеру с заметно округлившимся животом

Беременность супруги актера Егора Бероева, 22-летней балерины Анны Панкратовой стала очевидна после ее появления на премьере режиссерского дебюта мужа «Марик» в рамках Международной Московской недели кино. Кадры с места событий оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Для мероприятия молодая жена артиста выбрала темный брючный костюм, который не скрывал ее заметно округлившийся живот. Актер в этот момент сопровождал Анну, а их совместный выход окончательно убедил публику, что в семье скоро ожидаются изменения.

Ребенок, которого ждет Панкратова, станет для нее первенцем. У 48-летнего Бероева уже есть двое детей: родная дочь Евдокия, родившаяся в браке с актрисой Ксенией Алферовой, и приемный сын Влад, которого взяли под опеку в 2018 году после смерти его матери.

История отношений Егора и Анны началась на кастинге к фильму «Кукла»: сперва их связывали сугубо рабочие контакты, которые со временем переросли в роман. В 2026 году пара тайно узаконила свои отношения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники уже подозревали Панкратову в беременности. На кинофестивале «Пилот» она появилась в свободном коричневом платье и светлой куртке, которая скрывала ее талию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.