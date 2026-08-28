Количество погибших при наводнении в Непале достигло 469 человек

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 54 0

В поисково-спасательных операциях задействованы 13 тысяч сотрудников экстренных служб.

Количество погибших в Непале

Фото: www.globallookpress.com/Ap Tolang

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Количество погибших в результате наводнения в Непале достигло 469 человек. Об этом сообщила полиция страны на официальном сайте.

«По состоянию на 7:00 утра в пятницу в результате разрушительных наводнений в районе Расува погибло до 469 человек», — отметили в ведомстве.

Среди пропавших без вести числятся 28 сотрудников правоохранительных органов. Они участвовали в ликвидации последствий стихии.

Всего пострадали более 1,5 тысячи человек. Из них медицинская помощь понадобилась 84 человек. Часть из них все еще проходят лечение.

Спасательные и поисковые работы продолжаются. Для этого задействовано более 13 тысяч сотрудников службы безопасности, спасателей и армии Непала.

Стихийное бедствие произошло утром 26 августа на севере страны. Катаклизм привел к масштабным разрушениям. В том числе были повреждены объекты инфраструктуры: дороги, мосты и гидроэлектростанции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что посольство России пытается вывезти россиянок из затопленного Непала. Во время наводнения они находились на погранпереходе с Китаем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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