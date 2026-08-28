Количество погибших при наводнении в Непале достигло 469 человек
В поисково-спасательных операциях задействованы 13 тысяч сотрудников экстренных служб.
Фото: www.globallookpress.com/Ap Tolang
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Количество погибших в результате наводнения в Непале достигло 469 человек. Об этом сообщила полиция страны на официальном сайте.
«По состоянию на 7:00 утра в пятницу в результате разрушительных наводнений в районе Расува погибло до 469 человек», — отметили в ведомстве.
Среди пропавших без вести числятся 28 сотрудников правоохранительных органов. Они участвовали в ликвидации последствий стихии.
Всего пострадали более 1,5 тысячи человек. Из них медицинская помощь понадобилась 84 человек. Часть из них все еще проходят лечение.
Спасательные и поисковые работы продолжаются. Для этого задействовано более 13 тысяч сотрудников службы безопасности, спасателей и армии Непала.
Стихийное бедствие произошло утром 26 августа на севере страны. Катаклизм привел к масштабным разрушениям. В том числе были повреждены объекты инфраструктуры: дороги, мосты и гидроэлектростанции.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что посольство России пытается вывезти россиянок из затопленного Непала. Во время наводнения они находились на погранпереходе с Китаем.
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