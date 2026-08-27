Посольство РФ пытается вывезти россиянок из затопленного Непала

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 173 0

Также дипломатические представительства выясняют, куда делись туристы, с которыми нет связи.

Россиянок спасают из затопленного наводнением Непала

Фото: www.globallookpress.com/Safal Prakash Shrestha

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Спасшиеся от наводнения россиянки в Непале обратились в посольство РФ, дипломаты работают над их возвращением. Об этом ТАСС сообщил советник-посланник российского диппредставительства Ринчен Ракшаев.

«Сегодня в Посольство обратились две эвакуированные российские гражданки, пережившие паводок непосредственно на погранпереходе с Китаем. Женщины рассказали, что уже сдали паспорта на пограничном контрольно-пропускном пункте и ожидали завершения процедур в автобусе, когда увидели паводок. Спаслись, взобравшись по лестнице на гору. Сейчас оформляем им свидетельства на возвращение в Россию», — сказал дипломат.

Правительство России рекомендует соотечественникам не посещать районы Непала, которые захлестнула вода. Дипломатические представительства России также пытаются выяснить, куда делись россияне, с которыми нет связи, уточнила спикер МИД РФ Мария Захарова.

Ранее 5-tv.ru писал, что после наводнения в Непале пропавшими без вести числятся 826 человек, и больше половины из них — туристы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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