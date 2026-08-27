Смыло четыре города: что стало причиной катастрофического наводнения в Непале

В Непале с каждым часом растет число жертв после разрушительного наводнения. Сейчас власти говорят уже о почти двух сотнях погибших, пропавших без вести могут быть тысячи.

Причиной катастрофы стал огромный ледник, он сорвался с горы и пролетел больше километра, прежде чем упал в озеро, подняв огромную волну-убийцу. Селевой поток высотой больше десяти метров снес все, что было ниже по течению. Примерно половина погибших и пропавших — туристы со всего мира, в том числе восемь наших сограждан.

Две россиянки смогли спастись и уже обратились к дипломатам за помощью. Из Непала передает корреспондент «Известий» Алексей Гайлит.

Столичные больницы сейчас работают в авральном режиме. В Катманду продолжают привозить спасенных от этогоо наводнения, которое произошло вчера утром. На данный момент более 600 человек считаются пропавшими без вести, среди которых около 300 — иностранцы, есть и россияне.

Для пострадавших специально выделили около 900 коек. Медпомощь оказывают бесплатно.

«Ситуация действительно ужасающая. Четыре района отрезаны от материка, все мосты смыты. Очень много жертв», — сказал заместитель директора университетской больницы Гопал Седайн.

Четыре снесенных грязевыми потоками города, сотни погибших и ущерб на миллиард долларов с лишним — и это только по предварительным подсчетам. Спасатели работают без перерыва. В зоне бедствия сейчас проехать можно лишь на тяжелой технике. А в некоторые районы попасть получится только на вертолете — 250 человек удалось снять с крыш домов, которые ушли под воду.

В это сложно поверить, но всего за полчаса уровень воды в реке поднялся на девять метров. Потоки смыли вышки сотовой связи и обесточили целые округа. А начиналась катастрофа так: на границе Китая и Непала с гор сорвался кусок ледника, обрушив стену воды, смешанной с грязью, обломков и валунов.

Специалисты предупреждали: гималайские ледники тают вдвое быстрее, чем это было 25 лет назад. А значит, подобные бедствия будут происходить все чаще. Это кадры из соседней Индии, которые пришли сегодня утром. Это слоны из Непала совершили водный марш-бросок до территории соседнего государства. Другой слон помог человеку выбраться из грязевого потока, буквально подняв его себе на спину.

И вот новое оповещение от властей: режим повышенной готовности вводится во всех населенных пунктах ниже по течению реки Бхоте-Коши. Ожидается вторая волна наводнения.

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