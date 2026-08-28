За ночь силы ПВО уничтожили 512 украинских беспилотников над регионами России

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 34 0

Атаке со стороны противника подверглись Брянская, Курская, Волгоградская, Липецкая и другие области.

Сколько беспилотников ВСУ было сбито над Россией 28 августа

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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В ночь на 28 августа ПВО РФ уничтожило 512 украинских БПЛА

За прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 512 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере МАКС.

Как уточнили в министерстве, российские бойцы отражали атаку противника с 20:00 27 августа до 08:30 28 августа по московскому времени. Вражеские беспилотники были перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Волгоградской, Владимирской и Воронежской областями.

Также минувшей ночью боевики киевского режима предприняли попытку атаковать Орловскую, Пензенскую, Ростовскую, Рязанскую, Саратовскую, Тамбовскую, Тульскую и Ярославскую области. Дроны ВСУ были перехвачены и уничтожены.

Помимо этого, российские бойцы сбили украинские БПЛА в небе над Крымом, Краснодарским краем и на подлете к Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что беспилотник ВСУ попал в супермаркет в Подмосковье. Врыв также повредил здание, которое расположено рядом — поликлинику. Информация о погибших и пострадавших отсутствует.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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