Успение Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать 28 августа

Значимый для всех христиан праздник Успение Пресвятой Богородицы приходится ежегодно на 28 августа и знаменует собой окончание Успенского поста.

На Руси это церковное торжество — одно из 12 важнейших и, пожалуй, самых популярных и любимых. В память об этом событии названо множество храмов. Например, кафедральным собором Русской православной церкви многие столетия был именно Успенский, расположенный на территории Московского Кремля. В католической традиции празднику также придают особое значение. Данному событию там посвящены Домские соборы.

Всего в честь Богородицы отмечают три праздника, которые носят названия Пречистая.

28 августа — первая Пречистая — Успение Богородицы;

21 сентября — вторая Пречистая — Рождество Богородицы;

4 декабря — третья Пречистая — Введение Богородицы во Храм.

О традициях Успения Богородицы эксклюзивно Пятому каналу рассказал настоятель Храма в честь святых новомучеников и исповедников Церкви русской протоиерей Кирилл Каледа.

Что такое успение

Одной из центральных дат поминовения каждого святого является день его успения, то есть кончины. Однако, согласно традициям, это не траурное событие, а долгожданное перерождение. Человек прекращает земное существование, словно засыпает в нем, и вступает в Царствие Небесное.

«В большинстве случаев память о тех или иных святых совершается именно в день их блаженной кончины, то есть перехода от этой земной жизни к жизни вечной, в день их рождения в жизнь вечную», — рассказал священнослужитель.

Успение Пресвятой Богородицы — библейский сюжет

Патриаршее служение в праздник Успения Пресвятой Богородицы в Успенском соборе Московского Кремля. patriarchia.ru / Сергей Власов

В конце своей земной жизни Дева Мария жила жила в Иерусалиме. По завещанию своего божественного Сына, она пребывала в доме Иоанна Богослова, но часто посещала места, связанные с земной жизнью Христа, в том числе нередко молилась на Елеонской горе, откуда вознесся Господь. Именно там она получила от архангела Гавриила весть о своей скорой кончине — успении.

Однако небесный вестник наставил ее не бояться идти по этому пути, так как впереди ее ждет вечная жизнь на Небесах. Архангел сказал: «Сын Твой и Бог Наш приимет Тебя, Матерь Свою, в небесное царство, чтобы Ты жила и царствовала с Ним бесконечное время».

В ознаменование своих слов Гавриил вручил Марии ветвь от райского дерева. Ее архангел повелел нести перед гробом при погребении. Приснодева рассказала обо всем Иоанну Богослову. Ему было жаль услышать, что Богоматерь скоро покинет Этот Свет. Вскоре она действительно почила.

Когда это случилось, в Иерусалим чудесным образом прибыли все апостолы, кроме Фомы.

«Они были принесены, как говорит Священное Предание, на облаках в Иерусалим для того, чтобы погрести Божию Матерь и торжественной процессией они принесли ее тело к месту погребения, расположенному в долине потока Кедронского, в Гефсимании, недалеко от того места, где был арестован Спаситель», — поведал протоиерей.

Склеп располагался в пещере, где уже были похоронены родители Девы Марии и ее супруг Иосиф Обручник. Так завещала сама Богородица. Во время погребения апостолам явился Иисус Христос, который сам забрал душу Матери в Царствие Небесное.

Спустя три дня в Иерусалим прибыл апостол Фома. Другие ученики ему рассказали об увиденном, и тот попросил отвести его в гробницу, чтобы попрощаться с Приснодевой. Но там их ждало чудо.

«Когда они спустились в эту пещеру, оказалось, что тела Божией Матери нет. И в это время развернулся свод пещеры, и они увидели, как ангелы поднимают ее тело на небо», — поведал священнослужитель.

Смысл и значение праздника Успения Богородицы

Патриаршее служение в праздник Успения Пресвятой Богородицы в Успенском соборе Московского Кремля. patriarchia.ru / Олег Варов

Согласно церковному учению, Бог показал всем людям, что со смертью человеческое существование не прекращается. Это лишь переход из жизни земной в жизнь вечную.

«Примечательно, что мы используем для обозначения этого дня не слово „кончина“, не слово „смерть“, а „успение“. Божия Матерь уснула в земной жизни, но она восстала в жизнь вечную. И для нас это также очень поучительно, потому что мы <…> даже иногда избегаем произносить эти слова. Но и наша смерть, и наша кончина должны стать для нас успением», — пояснил эксперт.

С богословской точки зрения, праздник Успения Пресвятой Богородицы наиболее тесно связан с Преображением Господним, когда Иисус Христос преобразился, показав Свою славу, и явил свое тело нетленным — указав, что так может быть и со всеми людьми. Это говорит нам о том, что у Бога нет времени, и все возможно, ведь на беседу с Христом пришли ветхозаветные пророки Моисей и Илия.

patriarchia.ru / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

В Царствие Божие была взята Богородица не только душой, но и телом. Это понимание дает человеку веру и надежду на то, что он может пребывать в Царствии Небесном, не боясь смерти. Бояться человеку нужно только греха, который может отлучить его от Бога, от прекрасного мира праведников.

В праздник Успения верующие получают свидетельство того, что мир Божий созидается здесь, на Земле. Пресвятая Богородица, будучи праведной и чистой Девой, молилась за весь мир, молила Господа простить всех тех, кто его распял и убил, мирно почила и была взята на Небо. И сегодня Царица Небесная является предстательницей за весь род человеческий, который продолжает распинать Ее сына своими грехами.

«Мы, грешные, обладающие столькими грехами, столькими страстями, столькими пороками, которые в своей жизни совершали множество ошибок, мы без помощи Божьей Матери надеяться войти в Царствие Небесное не можем. И в дни празднования Успения нам надо особо молиться о том, чтобы Она и нам дала возможность пройти через это испытание», — прокомментировал эксперт.

Богородичная Пасха

patriarchia.ru / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Второе название праздника Успения Пресвятой Богородицы — Богородичная Пасха. Это связано, в том числе, с одним обрядом, характерным для праздника Воскресения Христова.

Как известно, в Страстную пятницу в церквях выносится плащаница — большая икона умершего Спасителя. И перед ней совершаются особые службы. В том числе чин погребения Иисуса Христа, в конце которого плащаницу обносят вокруг храма.

На Успение в центр храма выносится плащаница Богоматери. А на второй или третий день совершается чин погребения Богородицы. И с ее плащаницей верующие также обходят вокруг храма.

В отличие от Пасхи Христовой, дата Богородичной Пасхи из года в год не меняется.

Народные традиции на Успение Богородицы

Успение — один из любимейших на Руси народно-христианских праздников. Это и праздник урожая, и чествование матушки-земли, с которой после прихода христианства стали отождествлять Богородицу, всеобщую заступницу, особенно добросердечную по отношению к женщинам. В народе считалось, что на Успение прощаются все бабьи грехи за год.

На Руси на Успение существовала древняя традиция дожинок — в поле до праздника оставляли несжатый сноп, который посвящали Богородице. На Успение его срезали и торжественно несли в село, сопровождая этот процесс специальными обрядами.

Хлеб, испеченный из муки от дожиночного зерна, считался ритуальным и целебным, его ели всем селом, отламывая по кусочку. Часть каравая из дожинок оставляли в укромном месте как оберег, чтобы защитил урожай, отвел от людей голод и болезни.

Время с Успения до 11 сентября на Руси считается молодым бабьим летом. По погоде на Успение судили о зрелом бабьем лете — если в праздник по-летнему тепло, с 11 сентября жди дождей. И наоборот: дождик на Успение обещает теплое бабье лето.

Что нужно делать на Успение Богородицы 28 августа

Прочесть молитву в честь Пресвятой Богородицы, сходить в храм на службу и поставить свечку. Самое главное для духовного очищения любого человека в этот день — не держать ни на кого зла.

По традиции на Успение освящали в храмах зерно нового урожая, а также свежий хлеб, испеченный из муки свежего помола. Впрочем, крестьянский быт вносил изменения в древние традиции и суеверия. Например, на Успение на Руси традиционно начинали солить огурцы и сеять озимые.

Считалось, что Успение — это последний летний день, и после начинается Бабье лето.

Примерно с 28 августа после Успенского поста начиналась пора свадеб и вечерних посиделок. Девушки начинали присматривать себе женихов, а парни — невест. Существовало поверье, что выбрать спутника жизни надо до праздника, чтобы вскоре обязательно выйти замуж.

До сих пор в некоторых местностях жива старая русская традиция на Успение щедро одаривать нищих. На Руси бедняков, а также заключенных в тюрьмах угощали свежим хлебом и помогали деньгами, скупердяев строго осуждали и даже наказывали за жадность.

Что нельзя делать на Успение Богородицы 28 августа

Репродукция иконы "Голубое Успение" ("Успение Пресвятой Богородицы"), XV век. Фрагмент. Государственная Третьяковская галерея. © РИА Новости/Владимир Вдовин

На Успение запрещалось работать, особенно строгий запрет был на женскую работу, считалось, что мирское мешает вознесению Богородицы на небо. Чтобы не беспокоить почившую Богоматерь, женщинам запрещалось убираться в доме, стирать, готовить пищу, особенно строгие запреты касались рукоделия — игла или спица могли «уколоть» Пречистую, и тогда жди беды.

Согласно древнему суеверию, незамужним девушкам на Успение нельзя заплетать косы и стричься, иначе век куковать в одиночестве.

Также есть старинный запрет ходить на Успение по земле босиком. Считается, что пролитые по Богородице слезы делают землю в этот день такой горькой, что от этой горечи можно заболеть и даже умереть.

На Успение, помимо общих праздничных ограничений, был строжайший запрет на сквернословие. Считалось, что невоздержанных на язык Богоматерь может наказать заиканием, немотой или потерей памяти.

Народные приметы 28 августа

По народным приметам на Успение Богородицы определяли, какая предстоит осень и зима.