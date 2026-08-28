«Копайтесь в себе»: как Анна Пересильд справляется с хейтом в соцсетях

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 46 0

Актриса ответила на вопрос подписчицы о правильной реакции на негатив.

Как Анна Пересильд справляется с хейтом в соцсетях

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Анна Пересильд справляется с хейтом, не реагируя на него и выговариваясь близким

Актриса Анна Пересильд рассказала, что справляется с хейтом в соцсетях, не реагируя на него. А если становится тяжело — выговаривается близким или занимается самоанализом. Так актриса ответила на соответствующий вопрос подписчицы в социальных сетях.

«Стараться никак на него (хейт — прим. ред.) не реагировать, а в случае, если на душе становится плохо, приходите к семье, друзьям, близким. Либо же много разговаривайте с собой, копайтесь в себе», — написала актриса.

По словам Пересильд, не стоит придавать словам недоброжелателей слишком много значения, а также желательно не вступать с ними в споры. Замечая негативные комментарии, человек лишь даст хейтеру желаемое внимание и эмоциональную подпитку.

Есть у артистки и альтернативный способ — самоанализ. Если слова ненавистников задевают, стоит честно задать себе вопрос о том, почему так. Вместо того, чтобы подавлять отравляющую обиду, стоит разобраться, какую именно чувствительную точку затронул хейтер.

Ранее Анна Пересильд высказалась о скандале между Ваней Дмитриенко и его бывшей девушкой.

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