Еще не простил? Принц Уильям отказался появляться на публике вместе с Гарри

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 136 0

Не так давно скандальные Сассексы вернулись в Великобританию.

Принц Уильям простил Гарри после приезда в Великобританию

Фото: www.globallookpress.com/Pool/i-Images

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Принц Уильям отказался появляться на публике вместе с вернувшимся принцем Гарри

Принц Уильям отказался выходить в свет вместе со своим братом, принцем Гарри, который не так давно вернулся в Великобританию. Об этом сообщило издание RadarOnline со ссылкой на свой источник.

По информации инсайдера, отношениями между братьями по-прежнему напряженные. Уильям так и не смог простить Гарри за его резкие высказывания в адрес своей супруги Кейт Миддлтон.

«Он (принц Уильям. -Прим.ред.) считает, что совместное появление на публике сразу будет воспринято как доказательство того, что все разногласия между ними разрешены», — сказал собеседник издания, отметив, что Уильям не хочет никого вводить в заблуждение.

После серии провокационных интервью Гарри неоднократно говорил, что хочет помериться с родственниками. Он утверждал, что затяжная ссора приносит боль не только ему, но и остальным членам королевской семьи. Спустя годы конфликта ему удалось добиться кое-каких изменений. В прошлом месяце Гарри вместе с супругой Меган и своими детьми наконец лично встретился с Карлом III и с королевой Камиллой. Но на отношение Уильяма к Гарри это событие никак не повлияло. Он считает, что возвращение брата в Великобританию не обязывает его поддерживать с ним близкие отношения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Меган Маркл вернется к актерской карьере после почти десятилетнего перерыва. Именно новый проект супруги Гарри стал причиной продолжительного отпуска в Великобритании.

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