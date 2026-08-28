Солнце пробудилось: 29 августа Землю ждет мощная магнитная буря

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 443 0

На планету обрушится вспышка «красного» уровня.

Магнитные бури 29 августа 2026 года

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Магнитные бури

РАН: 29 августа Землю ждет мощная магнитная буря

На Солнце пробудился «мертвый» участок, за сутки выдавший три мощные вспышки. И стоит приготовиться к еще более сильной магнитной буре. Подробнее о прогнозах геомагнитной активности сообщило URA.RU.

Так, уже 29 августа Землю накроет сильная магнитная буря магнитудой почти в шесть баллов. Самые агрессивные геомагнитные вихри будут в ночные и утренние часы.

Как отметили работники Лаборатории солнечной астрономии, высший уровень активности грядущего шторма соответствует «красному». Примерное расписание: с 00:00 до 06:00 — основной шестибалльный «кулак». Затем с 06:00 до 12:00 — «нервная» магнитосфера и возмущения на уровне от четырех с половиной до пяти баллов («оранжевый уровень» — Прим. ред.).

Наконец после 12:00 — угасание. Интенсивность геомагнитных явлений снизится до трех или трех с половиной баллов, что равняется показателям «зеленого уровня», но все равно выше обычного.

Ранее 5-tv.ru писал о том, когда на Землю обрушится магнитная буря.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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