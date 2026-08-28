Песков сделал заявление о возможном контакте Путина и Трампа

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 55 0

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что диалог США продолжается по линии спецслужб.

После приезда директора ЦРУ Путин и Трамп созвонятся

Фото: www.globallookpress.com/Daniel Torok

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Песков: телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируется

Телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшем плане нет. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос представителя прессы на брифинге.

«Нет, пока нет в планах (телефонного разговора Путина и Трампа. — Прим.ред.)», — сказал официальный представитель Кремля, общаясь с журналистами.

Еще Дмитрий Песков рассказал о том, виделся ли Путин с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, когда тот прилетал в Москву 25 августа. Пресс-секретарь подчеркнул, что такой встречи не было, а диалог с США ведется исключительно по линии спецслужб.

«Такой встречи не было, контактов с президентом (тоже не было.-Прим.ред.)», — акцентировал Дмитрий Песков, комментируя публикации западных СМИ о том, что российский лидер мог принять директора ЦРУ у себя в Кремле.

Ранее Дмитрий Песков заявил о том, что Путин осведомлен об итогах контактов с Рэтклиффом. Еще, по словам пресс-секретаря президента РФ, визиты других высокопоставленных представителей США в Россию в ближайшее время не ожидаются.

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