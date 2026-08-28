Бочки под глазами: как избавиться от утренних отеков

Утренние отеки под глазами появляются от злоупотребления соленым перед сном

Отеки вокруг глаз на утро появляются, если перед сном злоупотреблять соленой пищей. Об этом сообщило информационное агентство URA.RU.

Есть несколько привычек, которые способствуют появлению утренних отеков вокруг глаз. Такая припухлость чаще всего связана с задержкой жидкости в организме. Этому процессу активно помогает избыток соли. Поэтому не стоит перед сном злоупотреблять пищей с этой приправой. Также отеки являются закономерным последствием большого количества выпитой жидкости перед погружением в объятья Морфея.

Кроме того, нужно не пренебрегать очищением кожи от косметики, особенно если она склонна к раздражению. И чтобы избежать появления отеков, необходимо высыпаться. Также, если вы замечаете частое появление таких «бочек» около глаз, можно попробовать спать с немного приподнятой головой.

Но если предотвратить появления отеков не вышло, то есть несколько лайфхаков по их уменьшению. Самый простой и эффективный способ облегчить состояние — на несколько минут приложить к закрытым векам чистую салфетку, смоченную прохладной водой. Холод сужает сосуды и уменьшает припухлость. Можно использовать охлажденную маску или другой холодный предмет. А вот лед непосредственно к коже прикладывать не стоит — это может вызвать повреждение тонких тканей.

Хорошо работают и охлажденные чайные пакетики. После заваривания их остужают и ненадолго прикладывают к глазам. Здесь основной эффект дает холод, а кофеин в чае оказывает дополнительное сосудосуживающее действие.

Также снизить отечность поможет легкий массаж при условии, что припухлость связана с ночным скоплением жидкости, а не с чем-то другим. Подушечками безымянных пальцев следует провести от внутреннего уголка глаза к вискам, затем по верхней части скул — несколько раз без надавливания. Сильно тереть или растягивать кожу не нужно: это усилит раздражение и отек.

Причиной такой реакции организма может быть и аллергия. В таком случае, кроме отека, могут появиться зуд, покраснение и слезотечение. Холодный компресс облегчит состояние, но главное — устранить контакт с аллергеном. Антигистаминные капли применяют именно при аллергии, а не как универсальное средство от любых мешков под глазами.

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