Женился на простушке и стал отчимом насильника: жизнь нового короля Норвегии

Новый король Норвегии Хокон женат на простолюдинке, которую встретил в баре

Король Норвегии Харальд V скончался в возрасте 89 лет. После долгой болезни монарх окончил свои дни в университетской больнице Осло. Ему на смену пришел его сын Хокон Магнус. Что известно о жизни и карьере будущего короля?

Счастливое детство, служба на флоте и дипломатическая карьера

Кронпринц Хокон Магнус появился на свет 20 июля 1973 года. Как сообщил Reutres, он окончил государственную начальную школу, а в средних классах перешел в частное закрытое учреждение.

Повзрослев, Хокон вступил в военно-морской флот, а затем учился в Калифорнийском университете в Беркли и Лондонской школе экономики. Стажировался принц в ООН и МИД Норвегии, а также служил на ракетно-торпедных катерах и кораблях флота, получив звание генерала.

Скандальный брак с простолюдинкой и пасынок-насильник

Хокон с юности интересовался музыкой. Свою любовь, Метте-Марит Тьессем Хоэйби, он встретил в баре на музыкальном мероприятии в 1999 году в городе Кристиансан. Их свадьба стала шоком для норвежской общественности — избранница не была аристократкой и воспитывала ребенка от прошлого брака.

Спустя 20 лет Министерство юстиции США опубликовало переписку Метте-Марит с осужденным преступником Джеффри Эпштейном, что дало скандалу новый виток.

Досталось и сыну женщины от первого брака. Когда Мариусу Боргу Хоэйби стукнуло 29 лет, он попал под суд за изнасилование и домашнее насилие. Юноша был признан виновным и получил четыре года тюрьмы.

Общественная деятельность

Хокон Магнус активно занимался общественной деятельностью. Так, с 2003 года он участвовал в Программе развития ООН в качестве посла доброй воли. В августе 2026 года, когда Харальд заболел, Хокон стал регентом Норвегии и фактически исполнял обязанности короля.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Харальд V запомнился норвежцам как «народный» король.

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