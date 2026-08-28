Староладожскому Свято-Успенскому девичьему монастырю исполнилось 910 лет

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Это древнейший сохранившийся храм на Северо-Западе России.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Древнейший сохранившийся храм на Северо-Западе России сегодня отмечает годовщину со дня основания. Староладожскому Свято-Успенскому девичьему монастырю исполнилось 910 лет.

«Храмов такой сохранности остались единицы. Их не очень много на территории нашей страны. И более того, тех храмов, которые пронесли свое изначальное предназначение до сегодняшнего дня, в целом, насколько я знаю, таких просто больше нет», — сказала игуменья Староладожского Свято-Успенского девичьего монастыря Евфросиния Берлизова.

В честь праздника в Старую Ладогу из Иерусалима передали освященную копию одной из самых главных православных святынь, связанной с погребением Богородицы — Гефсиманскую плащаницу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля были обретены мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского. Их идентификация стала возможной благодаря вскрытию саркофага, что позволило исследователям подтвердить подлинность захоронения, которое ранее считалось утраченным.

Верующие видят в этом событии чудо и знамение, особенно в нынешние времена, когда, по их мнению, Россия вновь нуждается в заступничестве святого, объединившего русские земли в XIV веке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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