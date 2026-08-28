Экс-директора Олега Газманова приговорили к семи годам по делу о мошенничестве

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 112 0

Однако бывший руководитель артиста Дмитрий Царенко так и не признал свою вину.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Экс-директора народного артиста России Олега Газманова Дмитрия Царенко приговорили к семи годам лишения свободы за мошенничество, связанное с хищением денег с концертов певца. Об этом из зала суда передает корреспондент 5-tv.ru.

Срок мужчине назначили по совокупности с предыдущим приговором. Свою вину Царенко не признал и настаивал, что добросовестно выполнял обязанности, работая с Газмановым.

В ходе разбирательства бывший директор заявлял, что у него есть доказательства своей непричастности к преступлению. Его адвокаты просили суд оправдать подзащитного.

Царенко вменили хищение более 15 миллионов рублей с использованием служебного положения и злоупотреблением доверием. Всего по новому делу речь шла о 17 эпизодах мошенничества.

В 2024 году Газманов обратился в правоохранительные органы после того, как заподозрил бывшего директора в хищении средств, полученных от концертов. После этого Царенко уже был осужден. Ему назначили четыре года лишения свободы за 13 эпизодов мошенничества на сумму более десяти миллионов рублей.

Позже в отношении бывшего директора возбудили еще одно уголовное дело. По его итогам суд и назначил ему новый срок.

Ранее 5-tv.ru писал, что уголовное дело возбудили и в отношении бывшего продюсера Олега Газманова Филиппа Росса. Ему вменяют мошенничество и нарушение авторских прав, а ущерб артисту оценили примерно в 17,5 миллиона рублей. По версии следствия, Росса без согласия певца продавал его фотографии и музыкальные произведения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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