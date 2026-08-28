Министр обороны РФ вручил медали «Золотая Звезда» и оружие героям СВО

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Высшей награды удостоены бойцы, проявившие исключительную храбрость в ходе специальной военной операции.

Фото, видео: VK.com/Минобороны России/mil; 5-tv.ru

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Министр обороны РФ Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» и оружие бойцам СВО

Медали «Золотая Звезда» и именное оружие вручил министр обороны Андрей Белоусов участникам СВО. Церемония прошла в Москве. Высшей награды удостоены бойцы, проявившие исключительную храбрость в ходе СВО.

Глава ведомства отметил, что военнослужащие продемонстрировали высочайшее мастерство при выполнении боевых задач. Он поблагодарил их за безупречную службу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в День Военно-морского флота президент России Владимир Путин посетил Адмиралтейство в Санкт-Петербурге, где поздравил личный состав, заслушал доклады командующих флотами и вручил государственные награды военнослужащим. Среди награжденных — офицеры, морские пехотинцы и капитаны, участвующие в специальной военной операции. Отмечая их заслуги, глава государства подчеркнул, что военный флот был, есть и останется важнейшим элементом безопасности России.

Отвечая на вопрос о героях СВО, Путин отметил, что их подвиги уже становятся частью исторической памяти и учебников истории страны

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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