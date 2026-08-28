Приехал два дня назад: в Тбилиси убили 40-летнего россиянина
Преступник скрылся с места происшествия.
Фото: © Sputnik/РИА Новости/Sputnik
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В Тбилиси убили 40-летнего россиянина
В Тбилиси убили 40-летнего россиянина. Об этом сообщил местный телеканал «ТВ Пирвели».
По информации журналистов, гражданин России приехал в Грузию два дня назад. О том, сопровождал ли его кто-нибудь в путешествии, неизвестно. Случайные прохожие обнаружили тело на подъеме Бараташвили. По предварительным данным, убийство произошло там.
Неизвестный ударил мужчину холодным оружием, а затем скрылся с места преступления. По словам очевидцев, вероятный преступник начал конфликтовать с россиянином в магазине неподалеку, где нашли тело.
На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции и криминалисты. Обстоятельства случившегося выясняются. Личность злоумышленника устанавливается.
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