Приехал два дня назад: в Тбилиси убили 40-летнего россиянина

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 4 317 0

Преступник скрылся с места происшествия.

Россиянина убили в Тбилиси

Фото: © Sputnik/РИА Новости/Sputnik

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В Тбилиси убили 40-летнего россиянина

В Тбилиси убили 40-летнего россиянина. Об этом сообщил местный телеканал «ТВ Пирвели».

По информации журналистов, гражданин России приехал в Грузию два дня назад. О том, сопровождал ли его кто-нибудь в путешествии, неизвестно. Случайные прохожие обнаружили тело на подъеме Бараташвили. По предварительным данным, убийство произошло там.

Неизвестный ударил мужчину холодным оружием, а затем скрылся с места преступления. По словам очевидцев, вероятный преступник начал конфликтовать с россиянином в магазине неподалеку, где нашли тело.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции и криминалисты. Обстоятельства случившегося выясняются. Личность злоумышленника устанавливается.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Черногории найден мертвым 21-летний музыкант из Ленинградской области. Молодой человек вышел из дома в городе Бар и собирался поехать в соседнюю Будву на концерт. Неожиданно для всех близких парень перестал выходить с ними на связь. Позже выяснилось, что он поменял свой маршрут.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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