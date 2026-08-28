Приехал два дня назад: в Тбилиси убили 40-летнего россиянина

В Тбилиси убили 40-летнего россиянина

В Тбилиси убили 40-летнего россиянина. Об этом сообщил местный телеканал «ТВ Пирвели».

По информации журналистов, гражданин России приехал в Грузию два дня назад. О том, сопровождал ли его кто-нибудь в путешествии, неизвестно. Случайные прохожие обнаружили тело на подъеме Бараташвили. По предварительным данным, убийство произошло там.

Неизвестный ударил мужчину холодным оружием, а затем скрылся с места преступления. По словам очевидцев, вероятный преступник начал конфликтовать с россиянином в магазине неподалеку, где нашли тело.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции и криминалисты. Обстоятельства случившегося выясняются. Личность злоумышленника устанавливается.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Черногории найден мертвым 21-летний музыкант из Ленинградской области. Молодой человек вышел из дома в городе Бар и собирался поехать в соседнюю Будву на концерт. Неожиданно для всех близких парень перестал выходить с ними на связь. Позже выяснилось, что он поменял свой маршрут.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.