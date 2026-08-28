Путин осмотрел новый универсальный спорткомплекс в Нижнем Новгороде

Президент России Владимир Путин осмотрел универсальный многофункциональный спортивный комплекс «Volga Арена» в Нижнем Новгороде. Площадку глава государства посетил во время рабочей поездки в регион.

Во время визита глава государства пообщался с юными спортсменами, сделал с ними фотографии и оставил автограф на хоккейной клюшке одного из ребят.

Ледовый дворец ввели в эксплуатацию в августе 2026 года. В ближайшее время он должен стать домашней площадкой хоккейного клуба «Торпедо».

В комплексе созданы необходимые условия для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, поэтому в нем могут также проходить соревнования по парахоккею.

Основная арена комплекса рассчитана на 12 тысяч зрителей. Кроме нее, на территории есть две тренировочные площадки, каждая из которых сможет принять до 250 человек.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Нижегородская область оказывает поддержку участникам СВО. Губернатор Глеб Никитин доложил Владимиру Путину о том, что регион направил на передовую около 790 гуманитарных конвоев с 5,2 тысячи тонн грузов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.