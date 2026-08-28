Убийство 12-летнего мальчика в Подмосковье оказалось спланированным

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 161 0

Подозреваемыми по делу стали две несовершеннолетние девушки.

Что известно об убийстве школьника в Подмосковье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Убийство 12-летнего мальчика в Орехово-Зуевском районе Подмосковья было заранее спланировано. Об этом в беседе с ТАСС сообщили сотрудники правоохранительных органов.

«Убийство ребенка не было спонтанным, оно было спланированным. Мотивы сейчас устанавливаются», — рассказал источник агентства.

В Орехово-Зуево по подозрению в убийстве школьника задержали двух несовершеннолетних девушек. По данным источника 5-tv.ru, причиной могло стать желание снять видео для челленджа.

Все произошло в деревне Кабаново. Мальчик вышел на улицу поиграть, но домой не вернулся. В тот же вечер ребенка объявили в розыск.

Позже школьника нашли без признаков жизни в подвале заброшенного дома. На теле были многочисленные колото-резаные раны в области груди, шеи, живота и обеих рук. По предварительной информации, одна из девушек могла снимать происходящее на телефон.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ближайшее время подозреваемым девушкам предъявят обвинения.

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