К запуску первой в России высокоскоростной магистрали готовят не только новые поезда и железнодорожную инфраструктуру, но и машинистов. Будущим бригадам предстоит управлять составами на скорости в 400 километров в час, поэтому подготовку начинают заранее. В Петербурге специалисты уже отрабатывают нештатные ситуации на уникальном тренажере, полностью имитирующем кабину высокоскоростного поезда. Насколько сейчас готов один из крупнейших инфраструктурных проектов России — узнал корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

Петербургский центр подготовки персонала РЖД. Этот уникальный тренажер создан для того, чтобы машинисты «Сапсанов» отрабатывали тот самый режим «особой бдительности».

Машинист не знает, в какой момент симуляция загрузит ЧП вроде лося на путях или обрыва кабеля. И разгон, и торможение, каждый поворот — буквально ощущаешь. Здесь все один в один как в настоящей кабине «Сапсана»: дорога, машинист, помощник машиниста. И не скажешь, что симулятор. Динамика осуществляется за счет гидравлического привода — машинисты, которые ездят на реальном электропоезде, говорят: все идентично.

Скоро в этом учебном центре появится еще один тренажер — кабина нового высокоскоростного поезда. На заводе в Свердловской области показали, как собирают состав, который будет курсировать по первой в России высокоскоростной магистрали. Каждый элемент поезда без проблем должен выдерживать скорость в 400 километров в час.

Управлять этими составами будут лучшие из лучших — уже отобрали первые 13 бригад машинистов.

«Я потомственный железнодорожник. Мой отец работал машинистом скоростного поезда ЭР-200 и обкатывал скоростной поезд „Сокол“ ЭР-250», — сказал машинист первого класса высокоскоростного поезда «Сапсан» Виктор Рогов.

Отец и сын Роговы управляли всеми моделями высокоскоростных поездов нашей страны. «Сапсану» Виктор Рогов отдал 13 лет. Теперь он одним из первых поведет состав, над которым сегодня работают больше 500 российских инженеров-конструкторов.

«Мы будем изучать поезд, схемы, специфику движения и дальше — испытания поезда на полигонах», — добавил Виктор Рогов.

«Разработчики будут рассказывать машинистам, что же они сделали — какие элементы, на что нужно обратить внимание. И вот этот симбиоз улучшает конструкцию: в процессе испытаний появляются новые возможности, новые идеи», — отметил Олег Белозеров, генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД».

На перегоне Саблино — Тосно уже построен испытательный полигон. Пока новые составы еще собирают, под нагрузкой «Сапсанов» здесь проверят инновационные рельсовые крепления, стрелочные переводы и конструкцию пути.

Под Петербургом строят крупнейшую железнодорожную эстакаду в стране — 14-километровая конструкция пройдет над трассой М-11 и тремя реками. Семисоткилометровую магистраль от столицы до столицы сегодня строят больше 30 тысяч человек. Поезда здесь будут мчаться со средней скоростью 360 километров в час. Первые составы запустят в апреле 2028 года. К 2030 году на линии будут курсировать 43 поезда.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.