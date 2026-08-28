«Мягко идет»: Путин сел за руль нового автомобиля Volga К50

Путин протестировал новый автомобиль Volga К50

Президент России Владимир Путин лично протестировал новый автомобиль Volga К50. Глава государства оценил машину во время рабочей поездки в Нижний Новгород.

Президент осмотрел салон, сначала сел на водительское место, а после пересел на пассажирское. Затем ему рассказали о характеристиках новой линейки Volga, и он решил проехать за рулем автомобиля между цехами предприятия.

После тест-драйва журналисты спросили главу государства, как он оценил автомобиль.

«Мягко идет машина. В салоне тихо. Управлять очень хорошо. Можно одним пальцем», — отметил Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, что разработчики новых автомобилей Volga доложили Владимиру Путину о планах увеличить уровень локализации машин до 75% к 2032 году.

Кроме того, к 2028 году планируется достичь 50% локализации за счет выпуска отечественного двигателя, трансмиссии, кузова и блоков управления. Автомобили будут собирать на модульной платформе, подходящей для машин с двигателями внутреннего сгорания и гибридными силовыми установками.

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