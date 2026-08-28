«Мягко идет»: Путин сел за руль нового автомобиля Volga К50

Президент протестировал машину во время визита в Нижний Новгород.
Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru
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Путин протестировал новый автомобиль Volga К50
Президент России Владимир Путин лично протестировал новый автомобиль Volga К50. Глава государства оценил машину во время рабочей поездки в Нижний Новгород.
Президент осмотрел салон, сначала сел на водительское место, а после пересел на пассажирское. Затем ему рассказали о характеристиках новой линейки Volga, и он решил проехать за рулем автомобиля между цехами предприятия.
После тест-драйва журналисты спросили главу государства, как он оценил автомобиль.
«Мягко идет машина. В салоне тихо. Управлять очень хорошо. Можно одним пальцем», — отметил Путин.
Ранее 5-tv.ru писал, что разработчики новых автомобилей Volga доложили Владимиру Путину о планах увеличить уровень локализации машин до 75% к 2032 году.
Кроме того, к 2028 году планируется достичь 50% локализации за счет выпуска отечественного двигателя, трансмиссии, кузова и блоков управления. Автомобили будут собирать на модульной платформе, подходящей для машин с двигателями внутреннего сгорания и гибридными силовыми установками.
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