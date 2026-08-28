Чек-лист первоклассника: что сделать перед 1 сентября

Перед 1 сентября первокласснику нужно подготовить форму, обувь и канцелярию

До начала учебного года родителям первоклассника предстоит решить немало организационных вопросов. Нужно купить форму и канцтовары, подготовить рабочее место, познакомить ребенка со школьным маршрутом и постепенно перестроить режим дня. Если заниматься всем в последние дни августа, подготовка может превратиться в спешку.

Чтобы этого избежать, лучше заранее разделить дела на несколько этапов. Тогда к 1 сентября у ребенка будет все необходимое, а у родителей останется время спокойно проверить, ничего ли не забыто. Подробнее в материале 5-tv.ru.

Проверить список школьных принадлежностей

Начать стоит с требований конкретной школы и учителя. В разных классах список необходимых вещей может отличаться, поэтому не обязательно заранее покупать большой набор канцелярии.

В базовый комплект обычно входят тетради, ручки, простые и цветные карандаши, линейка, ластик, точилка, папки для тетрадей и учебных принадлежностей. Для уроков технологии и изобразительного искусства могут понадобиться цветная бумага, картон, ножницы, клей, краски и кисти.

Перед покупкой полезно проверить, что уже есть дома. Часть принадлежностей могла остаться после подготовки к школе или достаться от старших детей. Это позволит не приобретать лишнее.

Подготовить одежду и обувь

Если в школе предусмотрена форма, лучше заранее убедиться, что весь комплект подходит ребенку по размеру и не ограничивает движения. Особенно важно примерить брюки, юбку, пиджак, рубашки и другую одежду, которую ребенок будет носить регулярно.

Отдельно стоит подготовить сменную и спортивную обувь. Обувь для физкультуры должна соответствовать месту проведения занятий, подходить по размеру и надежно фиксироваться на ноге.

Все застежки и кнопки ребенок желательно должен уметь открывать и закрывать самостоятельно. Для первоклассника это небольшая, но важная бытовая привычка: в школе ему придется переодеваться без постоянной помощи родителей.

Организовать рабочее место дома

К началу учебы желательно подготовить постоянное место для выполнения домашних заданий. Стол и стул должны соответствовать росту ребенка, а на рабочей поверхности должно хватать места для тетрадей и учебников.

Необязательно сразу покупать большое количество мебели и органайзеров. Важнее, чтобы ребенок мог самостоятельно достать необходимые принадлежности и убрать их после занятий.

Хорошо заранее проверить освещение. Настольную лампу лучше расположить так, чтобы рука ребенка во время письма не создавала тень на рабочей поверхности.

Продумать школьный маршрут

До 1 сентября стоит несколько раз пройти вместе с ребенком путь от дома до школы. Нужно показать, где переходить дорогу, какие участки маршрута требуют особого внимания и куда обращаться за помощью, если ребенок потеряется.

Если школьник будет ходить один, маршрут лучше выбирать не по принципу «самый короткий», а по принципу безопасности. Полезно заранее проговорить, что делать при изменении привычного пути, опоздании или другой непредвиденной ситуации.

Ребенок также должен знать свой адрес, номера телефонов родителей и основные правила поведения на дороге.

Научить пользоваться школьными вещами

Первокласснику предстоит самостоятельно собирать портфель, открывать пенал, пользоваться бутылкой для воды, переодеваться и убирать вещи. Поэтому полезно потренироваться дома.

Можно несколько раз вместе собрать рюкзак по расписанию, сложить спортивную форму в сумку и проверить, легко ли ребенок справляется с молниями, застежками и контейнерами. Если какая-то вещь открывается слишком сложно, лучше заменить ее до начала учебы.

Важно не стремиться делать все за ребенка. Чем больше бытовых действий он сможет выполнять самостоятельно, тем проще ему будет адаптироваться к школьному распорядку.

Постепенно изменить режим дня

После летних каникул ранние подъемы могут оказаться непривычными. Поэтому режим лучше корректировать заранее, постепенно сдвигая время отхода ко сну и пробуждения.

За несколько дней до 1 сентября желательно приблизить расписание к будущему школьному: вовремя просыпаться, завтракать, собираться и ложиться спать. При этом важно учитывать индивидуальную потребность ребенка во сне и не пытаться резко изменить привычный график за одну ночь.

Подготовить ребенка психологически

Школа — новая среда с непривычными правилами, поэтому разговоры о предстоящем событии не стоит сводить только к покупкам. Ребенку можно заранее рассказать, как обычно проходит учебный день, где проходят перемены, когда можно обратиться к учителю и что делать, если что-то непонятно.

Не нужно перегружать будущего первоклассника требованиями и заранее пугать его сложностями. Лучше отвечать на вопросы спокойно и честно, чтобы у ребенка складывалось понятное представление о предстоящих изменениях.

Главное в последние дни августа — не пытаться купить и организовать все одновременно. Если заранее закрыть бытовые вопросы, ребенок сможет сосредоточиться на главном — знакомстве со школой, учителем и одноклассниками.

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