Путин отметил, что никакие новые технологии не смогут заменить учителя

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 46 0

Глава государства посетил московский педагогический университет, где встретился с преподавателями и студентами.

Что Путин сказал о роли учителя в современном мире

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Никакие новые технологии не способны заменить учителя. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время посещения Московского педагогического государственного университета.

«В интернете очень много мусора информационного, очень много недостоверной информации», — подчеркнул российский лидер.

Также Владимир Путин сказал, в чем, по его мнению, заключается главная миссия каждого учителя — научить ребенка самостоятельно мыслить.

Еще во время встречи с преподавателями и студентами московского университета глава государства отметил, что престиж педагогической профессии в России с каждым голом повышается. Об этом, как добавил Путин, говорит, в частности, повышение проходного балл в профильные вузы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что во время посещения педагогического государственного университета президент России по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых школ в пяти городах — в Москве, Тамбове, Уфе, Дагестане и Черкесске.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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