Двое подростков пострадали в результате атаки дронов на Белгородскую область

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 47 0

Всего ранения получили семь человек.

Сколько пострадавших при атаке ВСУ на Белгородскую область

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Семь мирных жителей, в том числе двое подростков, получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

«Во время очередных атак ВСУ пострадали семь мирных жителей, среди которых двое подростков», — говорится в сообщении.

В селе Долгое Валуйского округа при детонации беспилотника осколочные ранения получили трое мужчин. Их доставляют в Валуйскую центральную районную больницу.

Кроме того, в поселке Разумное беспилотник ударил по коммерческому объекту. Пострадали двое подростков 13 и 15 лет — они получили осколочные ранения ног. Также осколочное ранение лица получил мужчина. Всех троих доставляют в медицинские учреждения Белгорода. В результате удара повреждены навес, оборудование и три автомобиля, один из них загорелся.

Еще один мужчина пострадал в поселке Октябрьский, где FPV-дрон сдетонировал на территории частного дома. Местного жителя госпитализировали с переломами плеча и предплечья, а также осколочными ранениями руки. Кроме того, в результате атак беспилотников в Октябрьском повреждены автомобили.

В селе Отрадовка Краснояружского округа дрон взорвался перед частным домом, повредив окна, забор и автомобиль. В Красной Яруге в результате атаки беспилотника выбило окна в частном доме.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что за одну ночь российские силы ПВО уничтожили 313 украинских беспилотников над регионами страны.

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