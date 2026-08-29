Актер и клоун Сергей Максимов умер в возрасте 80 лет

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 83 0

На его счету более 20 ролей в кино.

Клоун Сергей Максимов умер — новости

Фото: Кадр из к\ф «День Победы», реж.: Фёдор Петрухин, 2006г.

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Российский и советский актер и клоун Сергей Максимов, выступавший под псевдонимом Макс Максимов, умер на 81-м году жизни. Об этом РИА Новости рассказали близкие артиста.

За свою карьеру Максимов успел поработать клоуном, акробатом и снимался в кино. Он выступал в Союзгосцирке, а среди его экранных работ также были проекты «Третья мировая», «Золото скифов» и «Дельфин» и другие.

Будущий артист родился 5 августа 1946 года в Москве. Профессиональное образование Максимов получил на режиссерском факультете ГИТИСа. Таким образом, его творческий путь объединил сразу несколько направлений — цирковое искусство, акробатику и работу перед камерой. Причина смерти в опубликованном материале не уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умерла мама народной артистки Ирины Алферовой, об этом сообщила ее внучка Ксения. Сама она трогательно называла родственницу «бама», сочетая слова «бабушка и мама». Внучка назвала свою бабушку олицетворением истинной, безусловной и чистой любви.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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