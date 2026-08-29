За ночь ПВО РФ сбило над Россией 313 дронов ВСУ

Атаке со стороны противника подверглись, в том числе Татарстан, Краснодарский край и Крым.
Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Минобороны РФ: в ночь на 29 августа над Россией было сбито 313 беспилотников ВСУ
За прошедшую ночь дежурными силами противовоздушной обороны страны над регионами России было уничтожено 313 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере МАКС.
Российские военнослужащие перехватили дроны противника — ВСУ — в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Тульской и другими областями.
Кроме того, боевики киевского режима предприняли попытку атаковать Краснодарский край, Республику Крым и Татарстан. Наши бойцы успешно ликвидировали все вражеские летательные аппараты. Еще они перехватили украинские дроны над акваториями Азовского и Черного морей.
С начала спецоперации, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, российские регионы регулярно подвергаются обстрелам со стороны киевского режима. Удары наносятся не только с применением беспилотников, но и ракет. При этом целями боевиков становятся гражданские объекты, жилые здания и транспортные средства.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в результате ночной атаки ВСУ по Ростовской области повреждения получили два многоквартирных дома. О погибших информация не поступала. Для жильцов был развернут пункт временного размещения.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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