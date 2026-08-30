Рост продолжается: санкции подтолкнули РФ к развитию внутреннего производства

Санкции подтолкнули РФ к развитию внутреннего производства

Осенью Евросоюз введет новые, самые масштабные санкции против российской экономики. Обещает расширить на треть запретные списки для наших предприятий и частных лиц. Ну, что ж, чем бы дитя ни тешилось. Жаль, только не читает свежие прогнозы Международного валютного фонда, который считает, что Россия по итогам 2026 года упрочит свой отрыв от других европейских стран. Речь о расчете ВВП по паритету покупательной способности. Это такой способ сравнить экономики разных стран так, чтобы не обманываться курсами валют.

Смотрите: когда в 2021 году мы впервые вышли на четвертое место в мире по этому показателю — вслед за Китаем, США и Индией — и первое в Европе, у нас показатель был 5,7 триллиона долларов, у Японии — 5,6, у Германии — 5,2, то есть шли «ноздря в ноздрю». Остальные европейцы не в счет. А дальше что происходит? 2022-й год, санкции обрушились, и пошло. А мы растем и растем, растем и растем. Японцы тоже растут, а немцы почти нет, топчутся на месте. Так что за эти годы отрыв нас от Германии удвоился.

В России ключевым драйвером стал внутренний спрос, тогда как доля чистого экспорта заметно сократилась. Санкции подтолкнули к развитию внутреннего производства.

Вот показательный пример: на заводах в Нижнем Новгороде до 2022 года собирали продукцию немецкого концерна Volkswagen. Он ушел, было сложно, но зато возродили «Волгу». Одну из новых моделей президент протестировал лично.

Да, китайцы помогли с технологиями. В основе «Волги» продукция Geely, а они, в свою очередь, вдохновлялись Volvo. Получается, было Volvo — стала «Волга». Причем это не просто сборка отвертками, тут большой цикл производства. Это позволяет и чисто наши проекты, те же «Газели», дорабатывать. Опять же, президенту показали новые моторы и новую платформу для коммерческого транспорта. И социалка подтягивается, когда завод работает. Вот и новый ледовый комплекс ввели в эксплуатацию, с хоккеистами. Клюшки, кстати, тоже наши — с хохломой.

Глава государства принял участие в Нижнем Новгороде в главной сессии форума «Сильные идеи для нового времени». Организатор — Агентство стратегических инициатив — аккумулировал более 48 тысяч заявок, из них отобрали топ-100 идей — вот это конкурс. Все под реализацию.

«Нам с вами нужно сделать так, чтобы вся страна — от Калининграда до Владивостока — гордилась и пользовалась продуктами, технологиями, которые сделаны в нашей стране, в России. Речь в том числе о том, чтобы сформировать долгосрочный спрос на отечественную продукцию, выстроить полноценную систему поддержки инноваций», — подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

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