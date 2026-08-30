Московское «Динамо» победило «Локомотив» в матче чемпионата России

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 89 0

Единственный мяч был забит на 73-й минуте.

Чем закончился матч Московского Динамо против Локомотива

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

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Московское «Динамо» переиграло столичный «Локомотив» в матче шестого тура чемпионата России. Встреча завершилась победой «бело-голубых» со счетом 1:0. Единственный мяч был забит с одиннадцатиметровой отметки — на 73-й минуте отличился защитник Максим Осипенко.

После этой победы «Динамо» поднялось на пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав десять очков. В свою очередь «Локомотив» остался на 14-й позиции с тремя баллами, не сумев одержать ни одной победы в нынешнем сезоне.

В следующем туре железнодорожники 6 сентября сыграют на выезде с калининградской «Балтикой», а «бело-голубые» в этот же день встретятся со столичным «Спартаком».

Ранее 5-tv.ru писал о крупном футбольном скандале: Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался поддерживать Джанни Инфантино на выборах президента Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) в марте 2027 года, если он решит баллотироваться на новый срок. В организации заявили о намерении предложить альтернативного кандидата.

Причиной ухудшения отношений стала инициатива Инфантино по созданию компании FIFA Forward Enterprise, которая должна была контролировать крупные турниры и привлечь около 4,2 миллиарда долларов. Проект вызвал критику со стороны футбольных организаций. Также СМИ сообщали, что УЕФА может добиваться уголовного преследования президента ФИФА из-за возможного злоупотребления служебным положением при подготовке этой сделки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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