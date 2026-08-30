Игорь Крутой предложил рэперу Басте спеть вместе на «Новой волне» в Казани

Рэпер и музыкальный продюсер Баста (настоящее имя Василий Вакуленко. — Прим. ред.) и народный артист России, композитор Игорь Крутой выступили вместе на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Они спели хит Басты «Выпускной». О том, как возникла идея дуэта, 5-tv.ru рассказал сам Баста за кулисами совместного концерта с Гуфом в «Лужниках».

Выступление заставило зрителей кричать от восторга. И не только потому, что это был любимый «медлячок, чтобы ты заплакала», но и потому, что состав дуэта был, мягко говоря, неожиданным. Как объяснил Вакуленко, он всегда рад сотрудничеству с Крутым.

«(Идея поступила) от Игоря Яковлевича. Он мой старый друг, и всегда охотно на все его интересные авантюрные предложения я отзываюсь с удовольствием. Мне кажется, классно придумал… Конечно, Игорь — крутой, Вася — обычный, все отлично получилось», — сказал рэпер корреспонденту 5-tv.ru.

Журналисты поинтересовались, пришлось ли Басте давать своему коллеге советы — в конце концов, он хоть и профессиональный музыкант, но рэп-альбомы не записывал. На это Вакуленко ответил шутливо, дал понять, что не решился бы что-то советовать маэстро Крутому.

«Я ему говорю: „Игорь, навали там нормально, не подведи меня“. Он говорит: „Все будет нормально“. Ну, и все сошлось», — заключил Баста.

Ранее 5-tv.ru писал о концерте рэперов Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов. — Прим. ред.) и Басты, который собрал более 70 тысяч зрителей. Артисты исполнили композиции из нового альбома «Баста/Гуф 2026». Пластинка вышла в апреле, однако до шоу в «Лужниках» артисты ни разу не выходили с этими песнями на сцену. Это второй альбом рэперов — первый был выпущен 16 лет назад.

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