Пять человек погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом на Ставрополье
Пострадали 24 человека.
Фото: MAX/Госавтоинспекция Ставрополья
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ГИБДД Ставрополья: пять человек погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом
Крупное ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Грузия — Москва, произошло на федеральной трассе «Кавказ» в районе поселка Иноземцево. Пять человек погибли на месте. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Ставрополья в мессенджере МАКС.
Авария произошла примерно в час ночи По предварительным данным, водитель автобуса Setra превысил скорость, не выдержал дистанцию до впереди идущего грузовика и врезался в него, после чего автобус съехал в кювет.
«В результате ДТП пять человек погибли на месте происшествия, а 24 человека были доставлены в медицинские учреждения города Пятигорска для оказания необходимой помощи. Среди пострадавших — пятеро детей», — сказано в публикации.
Состояние четверых пострадавших детей оценивается как удовлетворительное, один ребенок сейчас находится в реанимации. На месте трагедии продолжают работу сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, точные обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на проспекте 60-летия Октября в Москве мотоциклист сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Столкновения избежать не удалось, мужчина погиб на месте от полученных травм. Водитель мотоцикла также пострадал: у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Сейчас он находится в больнице.
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