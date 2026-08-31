Волна контрафакта захлестнула российский рынок виниловых пластинок

Волна контрафакта захлестнула российский рынок. Ценители теплого звука жалуются на то, что купить качественные пластинки сегодня задача со звездочкой. На популярных маркетплейсах массово продают продукцию, сделанную в кустарных условиях. Ни о каком качестве, конечно, речи не идет. Цель производителей — заработать как можно больше денег. Корреспондент «Известий» Татьяна Балыкина выяснила, как отличить фальшивые ноты от чистого звука.

В коллекции блогера Славы Милка несколько сотен пластинок. Есть и мировая классика, и эксклюзивные издания. Прошлой осенью меломан увидел на маркетплейсе релиз альбома британской группы Duran Duran. Продавец уверял — это лимитированный тираж. Слава сразу заподозрил обман и оказался прав. Спустя несколько месяцев группа выпустила официальное переиздание альбома. Блогер решил сравнить записи и заказал оригинальную пластинку.

«В данном случае они действительно отличаются по звуку. Причем самое смешное, что пиратская пластинка мне обошлась дороже, чем пластинку заказать и привезти напрямую из Англии сюда в Москву», — отметил блогер.

Ценители теплого звука уверены, что контрафакт захлестнул российские маркетплейсы. Под видом эксклюзивных переизданий продают подделки. Львиная доля контрафакта — заказы из-за границы. По правилам маркетплейсов, такой товар нельзя вскрыть в пункте выдачи и проверить перед оплатой.

«Поставив на иглу, я обнаружил, что это демонстрация чистого сахарского песка, через который пробивается как бы музыка, как бы исполнитель. Я понял, что на лоха, как говорится, без лоха и жизнь плоха», — поделился один из ценителей.

Потерять пару тысяч рублей — обидно, но бывает и хуже. Некоторые пластинки стоят целое состояние.

"Каждая из пластинок – это тестовое издание – стоит по миллиону. Это из личной коллекции Джона Дикона", – заявил продавец магазина виниловых пластинок по имени Борис.

По словам экспертов, такие редкие пластинки подделывают нечасто — старые издания уникальны. Но чем популярнее альбом и чем выше спрос, тем больше риск. А некоторые меломаны сознательно покупают реплики, чтобы сэкономить.

«Цены на винил в официальном магазине стартуют от двух тысяч рублей за новое издание. Раритеты стоят гораздо дороже. Больше всего у коллекционеров ценится так называемый „первый пресс“ — пластинка, выпущенная в стране происхождения группы. К примеру, альбом The Beatles — Revolver, издание 1972 года. Тираж неограниченный, поэтому цена в семь тысяч рублей здесь считается вполне бюджетной. Только послушайте — какое звучание», — демонстрирует корреспондент «Известий» Татьяна Балыкина.

Два года назад виниловые пластинки попали в санкционный список. С тех пор их нельзя ввезти в Россию напрямую. Это развязало руки мошенникам и контрабандистам. С тех пор ценители предпочитают стараются винил только у официальных поставщиков.

«Чтобы отличить подделку от оригинала: у оригинала есть матричный номер, который печатается у края лейбла, то есть в центре, у центра пластинки. У каждого издания свой определенный номер. У оригинала есть определенный свой номер тоже. Его, как правило, подделывают реже всего», — пояснил продавец.

Поддельный винил — как фальшивый аккорд в любимой песне. Но главные жертвы пиратов — сами музыканты, у которых фактически воруют деньги за работу.

«Когда у нас авторское произведение распространяется без разрешения правообладателя, такой товар становится контрафактом. Правообладатель может прийти с иском и потребовать, например, двукратную стоимость распространения таких произведений или тиража произведений. Правообладатель может даже потребовать уничтожить такие пластинки», — подчеркнул юрист Александр Чаркин.

По словам экспертов, самый надежный способ борьбы с пиратством — воспитание аудитории. Если быть внимательнее, проверять пластинки до покупки и не верить продавцам на слово — спрос на подделки упадет. А значит, мошенникам станет невыгодно их штамповать.

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