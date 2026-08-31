Можно ли родителям опоздать на работу 1 сентября из-за линейки: ответ юриста

Юрист Алешин: школьная линейка не является основанием для опоздания на работу

Юрист Андрей Алешкин в интервью aif.ru прокомментировал вопрос о возможности родителей школьников опоздать на работу 1 сентября.

В Госдуме ранее предложили ввести оплачиваемый выходной для родителей в День знаний, чтобы они могли принять участие в школьной линейке вместе с детьми. Там отметили, что некоторые работодатели уже позволяют родителям отсутствовать на работе 1 сентября, но чаще всего это происходит в виде отгула без сохранения заработной платы.

Алешкин указал, что специального закона, обязывающего работодателей предоставлять выходной родителям в этот день, не существует. Однако, по его словам, родители могут обсудить с работодателем возможность взять выходной, чтобы провести День знаний с детьми.

Юрист подчеркнул, что школьная линейка 1 сентября не является законным основанием для опоздания на работу или сокращения рабочего дня.

«Нет, закон не предусматривает сокращение рабочего дня 1 сентября для родителей. Рабочий график остается обычным», — подытожил Алешкин, отвечая на вопрос издания.

Прежде эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова рассказала, что на линейку 1 сентября старшеклассницам следует выбрать удобную обувь на устойчивом каблуке, а также платье или юбку с умеренной длиной и без глубокого декольте на блузке. От туфель на шпильках и короткой юбки лучше отказаться.

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