Россия увеличила интенсивность ударов по военным объектам ВСУ

Вооруженные силы России готовятся нанести массированные удары по объектам энергетики Украины. С таким сообщением выступило наше Минобороны. Ключевая задача, по словам военных экспертов, — обесточить те предприятия, которые работают на нужды ВСУ. В минувшие выходные тыл украинской армии вновь был атакован. Это затронуло сразу несколько регионов, в том числе Киев. Какие объекты сейчас под прицелом новейших беспилотников и ракет — узнал обозреватель «Известий» Николай Иванов.

Российская атака не прекращается. Пылают склады с боеприпасами, дальнобойными ракетами по всей Украине. Прямые попадания в четырех районах Киева.

Горят военные объекты в Харькове, Сумах, Павлограде, а украинские блогеры публикуют новые кадры удара наших ракет по складу в Киевской области. Там хранили комплектующие для дронов, а по мнению украинских СМИ и полученные от Запада ракеты Patriot.

В магазинах украинской столицы — дефицит продуктов. Даже введены лимиты на продажу мяса, сахара, макарон, круп. Все из-за повреждения 90% складов розничных сетей — эту цифру назвал министр аграрной политики Украины. Там хранили не только продукты питания, но и боеприпасы. Киевский режим прячет снаряды даже в подвалах домов, использует гражданских как живой щит.

«Какой умник в тылу придумал хранить боеприпасы рядом с жилыми домами? Трагедия в Вишневом ничему никого не научила? Прилет по выставке в двух километрах от моего дома никого и ничему не научил?» — задается вопросом украинский рок-музыкант Евгений Галич.

В это время российское Министерство обороны выступило с заявлением о следующем этапе ракетной атаки.

«В соответствии с полученными указаниями, Вооруженные силы Российской Федерации приступили к подготовке нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины», — подчеркнули в Минобороны РФ.

Случаи, когда наши военные предупреждают о нанесении ударов, можно сосчитать по пальцам. Значит — дело серьезное.

«Обесточив практически ВСУ, лишив ее энергетики, Вооруженные силы Российской Федерации сэкономят в первую очередь не в деньгах, и даже не в технике. А главное, спасут человеческие жизни — наших мирных граждан и военнослужащих», — заявил военный эксперт, председатель центра «Кремлевская стратегия» Вадим Мингалев.

До 2022 года Украина генерировала 55 ГВт электроэнергии, сейчас — не больше 15. Этого не хватит для прохождения зимы. Главный донор — атомные электростанции. Реакторы, очевидно, никто не тронет. Другое дело — можно сделать так, что даже выработанное электричество будет некуда передавать: если уничтожить подстанции и высоковольтные линии. Это касается и импорта электричества из Европы.

«Если не будет сетей подстанций, то производительность этих объектов упадет, и таким образом Украина будет даже ту энергию, которую она формально сможет выработать, недополучать», — указал экономист, политолог, директор Института нового общества, руководитель его Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

В этом контексте сообщение Минобороны как предупреждение: дальше будет хуже.

«Осталась атомная энергетика. Это достаточно серьезный процент, он работает на военно-промышленный комплекс, на другие предприятия, поэтому изоляция этих электростанций путем вывода из строя трансформаторных подстанций — достаточно серьезная задача», –добавил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Никаких сомнений, что российская армия может превратить украинскую энергетику в руины, ни у кого нет. На Западе хорошо изучили удары по черноморским портам. Отгрузки зерна — а это главная статья доходов от экспорта для Киева, — рухнули на 75%.

«За этими ударами стоит новая российская крылатая ракета „Бандероль“, которая превратила украинское побережье Черного моря в смертельно опасную зону для грузовых судов и нанесла серьезный удар по портам с момента начала серийного производства в конце прошлого месяца», — отметили в издании The Telegraph.

Поэтому послание Минобороны — скорее, анонс: что будет дальше. Военных возможностей для предотвращения руинизации украинской энергетики у ВСУ просто нет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.