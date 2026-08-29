Родителям первоклассников предложили давать выходной 1 сентября

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил 1 сентября давать одному из родителей первоклассника выходной, чтобы он мог отметить этот день с ребенком.

«Я считаю, что для одного из родителей первоклассников 1 сентября нужно сделать выходным днем. Это праздник для всей семьи, когда ребенок идет в первый класс», — сказал политик в беседе с РИА Новости.

Для начала эту меру стоило бы рекомендовать работодателям, в том числе путем утверждения через профсоюзы, а после — внести в законодательство, считает Гриб.

Кроме того, первоклассникам добавят каникулы с 15 по 21 февраля. Как отметил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, дополнительный отдых поможет детям привыкнуть к нагрузке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как помочь будущему первокласснику привыкнуть к школе. Первый день учебы — волнительное и важное событие для любого ребенка. Поддержа родителя в этот момент очень важна для него.

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