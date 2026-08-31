Лишний кусочек колбасы: как владельцы незаметно перекармливают животных со стола

Ветврач Субботина: колбаса со стола — это треть суточной нормы калорий для кошки

Даже небольшое угощение со стола способно серьезно повлиять на здоровье домашнего животного. Ветеринарный врач Анастасия Субботина в беседе с Life.ru отметила, что калорийность таких добавок напрямую зависит от вида продукта, его количества и частоты употребления. Кроме того, важны возраст питомца, уровень его физической активности, телосложение и физиологические особенности, включая стерилизацию.

Сравнение показательное: в одном свежем огурце содержится около 10–15 килокалорий, тогда как небольшой кусочек колбасы тянет уже на 50.

«Взрослая кошка весом пять килограммов должна потреблять около 150–200 килокалорий, и колбаса со стола уже закрывает треть суточной нормы», — подчеркнула Субботина.

Специалист напомнила о золотом правиле кормления: 90% суточного меню должен составлять полнорационный сухой или влажный корм, а оставшиеся 10% — лакомства и дополнительные продукты. Превышение этой пропорции не только увеличивает калорийность, но и нарушает баланс питательных веществ. Со временем у питомца могут сформироваться неправильные пищевые привычки: он начнет привередничать и отказываться от основного корма.

Продукты с человеческого стола, как правило, содержат избыточное для животных количество соли, сахара, жиров, белков или углеводов. Это может привести к расстройству пищеварения, камням в мочевом пузыре или аллергическим реакциям.

«Лучше баловать любимцев специализированными лакомствами согласно нормам или разнообразить рацион не только сухим, но и влажным кормом. Здесь же помнить, что у животного должен быть доступ к свежей и чистой воде», — порекомендовала врач.

Особую осторожность следует проявлять, если питомцу назначена ветеринарная диета. В таких случаях рецептура корма точно рассчитана на конкретную клиническую задачу — будь то восстановление пищеварения, поддержка печени или коррекция веса. Любое стороннее угощение способно нарушить лечебный эффект. Например, гастроэнтерологический рацион содержит строго определенные виды белков и углеводов, пре- и пробиотические комплексы, а также контролирует уровень жиров и энергетическую ценность. Добавление даже небольшого кусочка колбасы может свести терапию на нет.

Ветеринар посоветовала учитывать все, что животное получает в течение дня, включая угощения от всех членов семьи. Если питомец на диете, любые лакомства стоит заранее согласовывать с лечащим врачом.

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