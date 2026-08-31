Банк России представил логотип цифрового рубля

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 50 0

Новой валютой можно будет начать пользоваться с 1 сентября.

Как выглядит цифровой рубль — фото

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Центральный Банк России представил логотип цифрового рубля. Соответствующие фотографии регулятор опубликовал на своем официальном сайте.

Логотип выполнен в виде окружности фирменного кораллово-алого оттенка с вписанным в нее символом рубля. Знак размещен со смещением влево относительно центра окружности. Вертикальная основная линия буквы «Р» располагается на расстоянии 1/3 диаметра и соединяется с окружностью.

Уточняется, что для обеспечения оптимальной считываемости логотип всегда будет окружен охранным полем.

Фото: Банк России

«Крупнейшие банки и розничные компании с 1 сентября 2026 года открывают свою инфраструктуру для работы с цифровыми рублями», — говорится в публикации.

Цифровой рубль — это новая форма национальной валюты. Открыть счет для его использования можно на сайте регулятора. Всеми накоплениями на своем онлайн-кошельке граждане и компании будут распоряжаться без ограничений.

Ранее 5-tv.ru писал, что с 1 сентября цифровой валютой смогут принимать оплату крупные торговые сети, чей годовой оборот составляет более 120 миллионов рублей. Со временем эта возможность появится и у продавцов меньших масштабов.

На такой кошелек введен ограниченный лимит ежемесячного пополнения с безналичного счета в размере 300 тысяч рублей. При этом средства на самой платформе можно будет использовать свободно, а все операции для граждан останутся бесплатными.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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