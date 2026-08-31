Дибров заявил, что большие деньги и просторный дом нужны не всем

Телеведущий Дмитрий Дибров заявил, что большие деньги и просторный дом нужны далеко не каждому человеку. По его мнению, богатство может обернуться проблемами, если человек не знает, как распорядиться им. Об этом телеведущий рассказал в свежем интервью.

Дибров рассуждал о том, почему человек может мечтать о большом доме, но так и не получить желаемого.

«Господи, кому же нужен маленький. Так пусть он будет большим. А что ты там будешь делать? Слоняться взад-вперед с собутыльниками?» — сказал телеведущий.

По мнению Диброва, большой дом не сделает жизнь человека лучше, если тот не готов использовать появившиеся возможности с пользой. Телеведущий связал подобный образ жизни с риском злоупотребления алкоголем и конфликтами.

«Не нужен тебе большой дом. Потому что ты там сопьешься, и один из твоих собутыльников тебя же там и убьет в одной из бесчисленных комнат», — заявил он.

Ведущий пришел к выводу, что отсутствие большого состояния в некоторых случаях можно воспринимать как своего рода защиту от возможных последствий.

«Господь тебе потому и не дает денег», — заключил Дибров.

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