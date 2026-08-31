Молот Тора: мужчина случайно нашел клад викингов у себя в саду

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 41 0

Масса находки составила 18,5 килограмм.

В Дании мужчина нашел клад викингов у себя в саду

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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DR: мужчина нашел клад викингов у себя в саду

Крупнейшее серебряное сокровище эпохи викингов весом 18,5 килограмма было найдено жителем Дании в собственном саду. Об этом сообщила телерадиокомпания DR.

Владелец участка в районе Ребильд занимался обустройством территории и подготовкой места под новую террасу, когда случайно наткнулся на скопление древних предметов. Масштаб находки оказался беспрецедентным: общий вес серебра почти в три раза превысил предыдущий национальный рекорд, который составлял около 6,5 килограмма.

Всего из земли извлекли более 700 различных артефактов и фрагментов драгоценного металла.

«В ходе земляных работ было обнаружено огромное количество серебра — фактически настолько большое, что сейчас это называют крупнейшим серебряным сокровищем викингов в Дании. Было найдено более 700 предметов или фрагментов серебряных изделий общим весом 18,5 килограмма, что примерно в три раза превышает рекордный вес предыдущей находки», — передает вещатель детали инцидента.

Представители датского исторического музея Северной Ютландии назвали произошедшее «совершенно исключительным» событием. Ученые подчеркивают, что клад представляет колоссальную ценность не только из-за своей массы, но и как источник новых данных об экономике северных народов.

В составе сокровищ археологи идентифицировали серебряные слитки, на некоторых из которых выгравированы христианские кресты и языческие символы, такие как молот скандинавского бога Тора.

Кроме того, среди находок числится 47 монет и их обломков. Эти артефакты помогут историкам точнее отследить маршруты путешествий викингов и способы получения ими драгоценных металлов в древности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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