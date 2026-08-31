Ушел за учебниками и не вернулся: подросток зарезал бывшего одноклассника в ХМАО

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 49 0

На момент совершения преступления фигурант уже находился в международном розыске.

Подросток зарезал бывшего одноклассника в ХМАО детали

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Находящийся в международном розыске подросток зарезал школьника в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе задержали 15-летнего подростка по подозрению в убийстве бывшего одноклассника. Как стало известно 5-tv.ru, юноша уже более полугода находился в международном розыске в связи с другим убийством.

Погибший, 15-летний Артем (имя изменено), отправился в школу, чтобы забрать учебники, однако домой так и не вернулся. Позднее правоохранители обнаружили его тело в заброшенной пристройке. Рядом находились школьные принадлежности и рюкзак мальчика.

Очевидцы рассказали, что незадолго до произошедшего видели Артема вместе с его бывшим одноклассником Дамиром. Подростка вскоре задержали правоохранители.

По имеющейся информации, юноша признался, что во время конфликта нанес знакомому смертельные ножевые ранения. В ходе разбирательства также выяснилось, что предполагаемого убийцу разыскивали по международной линии за другое преступление, совершенное в одной из стран СНГ.

Ранее в поселке Пригородный Красносулинского района Ростовской области мужчина зарезал 14-летнюю девочку.

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Ушел за учебниками и не вернулся: подросток зарезал бывшего одноклассника в ХМАО

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