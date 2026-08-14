Ударил несколько раз: мужчина зарезал 14-летнюю девочку на улице
Нападавший ранее был в отношениях с родственницей подростка.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Под Ростовом 21-летний мужчина зарезал 14-летнюю девочку после ссоры
В поселке Пригородный Красносулинского района Ростовской области произошла трагедия — погибла 14-летняя девочка. По данным источника «Известий», причиной стала ссора с бывшим молодым человеком ее старшей сестры.
Как предварительно установили правоохранители, подросток встретила на улице 21-летнего Алексея М., который ранее состоял в отношениях с ее родственницей. После расставания между молодыми людьми, как отмечается, сохранялись напряженные отношения.
В момент встречи мужчина, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Девочка сделала ему замечание, после чего между ними возник конфликт. По версии следствия, молодой человек достал нож и несколько раз ударил им подростка.
От полученных травм девочка скончалась. Подозреваемого задержали, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Москве мужчина зарезал свою жену. По предварительным данным, причиной стала ревность. Во время конфликта женщина попыталась скрыться в одной из комнат, однако супруг выбил дверь и проник внутрь.
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