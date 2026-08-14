Ударил несколько раз: мужчина зарезал 14-летнюю девочку на улице

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 33 0

Нападавший ранее был в отношениях с родственницей подростка.

Под Ростовом мужчина зарезал 14-летнюю девочку подробности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Под Ростовом 21-летний мужчина зарезал 14-летнюю девочку после ссоры

В поселке Пригородный Красносулинского района Ростовской области произошла трагедия — погибла 14-летняя девочка. По данным источника «Известий», причиной стала ссора с бывшим молодым человеком ее старшей сестры.

Как предварительно установили правоохранители, подросток встретила на улице 21-летнего Алексея М., который ранее состоял в отношениях с ее родственницей. После расставания между молодыми людьми, как отмечается, сохранялись напряженные отношения.

В момент встречи мужчина, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Девочка сделала ему замечание, после чего между ними возник конфликт. По версии следствия, молодой человек достал нож и несколько раз ударил им подростка.

От полученных травм девочка скончалась. Подозреваемого задержали, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве мужчина зарезал свою жену. По предварительным данным, причиной стала ревность. Во время конфликта женщина попыталась скрыться в одной из комнат, однако супруг выбил дверь и проник внутрь.

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