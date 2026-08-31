Патрушев: Запад пытается помешать развитию логистики и безопасности в Арктике

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 33 0

Однако Россия успешно справится с любым внешним давлением.

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Дубов

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Западные страны пытаются препятствовать развитию международной логистики и системы безопасности в Арктике. Об этом заявил помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«Западные страны предпринимают усилия, направленные на подрыв экономических и оборонных возможностей нашей страны, всячески препятствуют формированию международной морской логистики и безопасности в Арктике», — сказал Патрушев.

По словам помощника президента, Россия готова справляться с внешним давлением и продолжать работу в северных широтах.

В числе приоритетных направлений Патрушев назвал развитие Трансарктического транспортного коридора и энергетической инфраструктуры. Также Россия намерена расширять там научную деятельность.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что стратегическое значение Арктики для России растет. Николай Патрушев назвал ускорение экономического и инфраструктурного развития региона, а также сохранение российского суверенитета над арктическими территориями и Северным морским путем важнейшими задачами для страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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