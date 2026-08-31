На российских АЗС разрешат продажу топлива пониженного экологического класса

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 16 0

Новая мера начнет действовать с начала осени и будет носить временный характер.

Когда на АЗС будут продавать топливо классом ниже Евро-5

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На автозаправочных станциях в России временно разрешат продавать бензин и дизельное топливо экологических классов К2, К3, К4 и К5, которые также обозначаются как Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РФ в мессенджере МАКС.

Новая мера будет действовать с 1 сентября 2026 года до 30 июня 2027 года.

«Временная мера направлена на приведение требований о розничной продаже топлива в соответствие с ранее принятыми решениями о разрешении выпуска в обращение топлив разных экологических классов с целью поддержания стабильности внутреннего топливного рынка», — объяснили в ведомстве.

Раньше такое топливо можно было поставлять нефтеперерабатывающим заводам по внутренним контрактам, но его продажа на АЗС была ограничена. Теперь его разрешили продавать автомобилистам «на единых для рынка условиях», отметили в Минэнерго.

На заправках по-прежнему будут указывать экологический класс топлива. Водители смогут сами выбрать подходящий вариант.

В Минэнерго объяснили, что решение приняли временно. Оно должно помочь поддержать стабильные поставки топлива и снизить риск его нехватки. Долгосрочные требования к качеству и экологическим характеристикам российских нефтепродуктов менять не планируют.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин поручил правительству держать ситуацию с топливом на контроле. По словам главы государства, по этой теме пока решены не все вопросы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
86.38
0.78 100.57
0.89
Ноготочки на удачу: лунный гороскоп маникюра на сентябрь 2026 для знаков...

Последние новости

20:29
На российских АЗС разрешат продажу топлива пониженного экологического класса
20:06
До Белорусского вокзала за 30 минут: фиолетовую ветку метро продлят до Куркино
19:45
Скандал в КХЛ: лига лишила аккредитации целый ряд известных журналистов
19:20
Путин: Россия движется по пути урегулирования украинского конфликта
19:00
«Не плачь!» — Почему первоклассник не хочет оставаться в школе без родителей
18:52
Сын Петросяна не пойдет в первый класс

Сейчас читают

Желание Европы сэкономить на газе вышло боком: низкие запасы и газ по $ 850
Работаем или отдыхаем 1 сентября 2026: как законно взять выходной в этот день
Умер выдающийся художник по стеклу Анатолий Пелипенко
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео