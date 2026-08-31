На российских АЗС разрешат продажу топлива пониженного экологического класса

На автозаправочных станциях в России временно разрешат продавать бензин и дизельное топливо экологических классов К2, К3, К4 и К5, которые также обозначаются как Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РФ в мессенджере МАКС.

Новая мера будет действовать с 1 сентября 2026 года до 30 июня 2027 года.

«Временная мера направлена на приведение требований о розничной продаже топлива в соответствие с ранее принятыми решениями о разрешении выпуска в обращение топлив разных экологических классов с целью поддержания стабильности внутреннего топливного рынка», — объяснили в ведомстве.

Раньше такое топливо можно было поставлять нефтеперерабатывающим заводам по внутренним контрактам, но его продажа на АЗС была ограничена. Теперь его разрешили продавать автомобилистам «на единых для рынка условиях», отметили в Минэнерго.

На заправках по-прежнему будут указывать экологический класс топлива. Водители смогут сами выбрать подходящий вариант.

В Минэнерго объяснили, что решение приняли временно. Оно должно помочь поддержать стабильные поставки топлива и снизить риск его нехватки. Долгосрочные требования к качеству и экологическим характеристикам российских нефтепродуктов менять не планируют.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин поручил правительству держать ситуацию с топливом на контроле. По словам главы государства, по этой теме пока решены не все вопросы.

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