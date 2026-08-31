Силы ПВО за день сбили 180 украинских дронов над территорией РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня 31 августа ликвидировали 180 беспилотников ВСУ над территорией страны. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в мессенджере МАКС.

ВСУ пытались атаковать объекты в десяти регионах России.

«В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 180 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Как уточняется, воздушные цели поразили над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Свердловской, Орловской, Смоленской, Тульской областей, а также в столичном регионе и Крыму. Кроме того, БПЛА противника сбили над акваторией Черного моря.

Днем ранее, как писал 5-tv.ru, средства ПВО перехватили и ликвидировали 54 украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Россией.

Вооруженные силы Украины регулярно пытаются атаковать российские территории с начала специальной военной операции, которую президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Киев использует не только беспилотники, но и ракеты.

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