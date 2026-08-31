Силы ПВО за день сбили 180 украинских дронов над территорией РФ

ВСУ пытались атаковать десять регионов России.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня 31 августа ликвидировали 180 беспилотников ВСУ над территорией страны. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в мессенджере МАКС.
ВСУ пытались атаковать объекты в десяти регионах России.
«В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 180 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Как уточняется, воздушные цели поразили над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Свердловской, Орловской, Смоленской, Тульской областей, а также в столичном регионе и Крыму. Кроме того, БПЛА противника сбили над акваторией Черного моря.
Днем ранее, как писал 5-tv.ru, средства ПВО перехватили и ликвидировали 54 украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Россией.
Вооруженные силы Украины регулярно пытаются атаковать российские территории с начала специальной военной операции, которую президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Киев использует не только беспилотники, но и ракеты.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 30 авг
- Силы ПВО за день уничтожили 54 украинских беспилотника в небе над Россией
- 30 авг
- В Ленинградской области из-за атаки БПЛА начался пожар в промзоне
- 30 авг
- Собянин сообщил о десяти беспилотниках ВСУ, сбитых на подлете к Москве
- 29 авг
- Три человека погибли в результате атаки ВСУ по Белгородской области
- 29 авг
- За ночь ПВО РФ сбило над Россией 313 дронов ВСУ
- 29 авг
- Логистический объект Ozon в Ростовской области атаковали БПЛА
- 29 авг
- Два дома получили повреждения в результате воздушной атаки в Ростове-на-Дону
- 28 авг
- Один человек погиб в результате атаки украинских БПЛА в Ярославской области
- 28 авг
- Беспилотник ВСУ попал в супермаркет в Подмосковье
- 28 авг
- В Севастополе два корпуса детского сада повреждены в результате атаки дрона ВСУ
Читайте также
64%
Нашли ошибку?