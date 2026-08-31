Силы ПВО за день сбили 180 украинских дронов над территорией РФ

|
Агата Альшевская
Агата Альшевская Журналист 39 0

ВСУ пытались атаковать десять регионов России.

Сколько беспилотников ВСУ сбили над Россией 31 августа

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня 31 августа ликвидировали 180 беспилотников ВСУ над территорией страны. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в мессенджере МАКС.

ВСУ пытались атаковать объекты в десяти регионах России.

«В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 180 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Как уточняется, воздушные цели поразили над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Свердловской, Орловской, Смоленской, Тульской областей, а также в столичном регионе и Крыму. Кроме того, БПЛА противника сбили над акваторией Черного моря.

Днем ранее, как писал 5-tv.ru, средства ПВО перехватили и ликвидировали 54 украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Россией.

Вооруженные силы Украины регулярно пытаются атаковать российские территории с начала специальной военной операции, которую президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Киев использует не только беспилотники, но и ракеты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
30 авг
Силы ПВО за день уничтожили 54 украинских беспилотника в небе над Россией
30 авг
В Ленинградской области из-за атаки БПЛА начался пожар в промзоне
30 авг
Собянин сообщил о десяти беспилотниках ВСУ, сбитых на подлете к Москве
29 авг
Три человека погибли в результате атаки ВСУ по Белгородской области
29 авг
За ночь ПВО РФ сбило над Россией 313 дронов ВСУ
29 авг
Логистический объект Ozon в Ростовской области атаковали БПЛА
29 авг
Два дома получили повреждения в результате воздушной атаки в Ростове-на-Дону
28 авг
Один человек погиб в результате атаки украинских БПЛА в Ярославской области
28 авг
Беспилотник ВСУ попал в супермаркет в Подмосковье
28 авг
В Севастополе два корпуса детского сада повреждены в результате атаки дрона ВСУ
+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
86.38
0.78 100.57
0.89
Ноготочки на удачу: лунный гороскоп маникюра на сентябрь 2026 для знаков...

Последние новости

22:11
Водители смогут предъявлять права и СТС инспектору ГИБДД через МАКС
21:57
Подозреваемый в убийстве школьника в ХМАО ранее мог расправиться с отцом
21:47
«Дорога с двусторонним движением»: Путин дал оценку сотрудничеству с Казахстаном
21:29
Народный фронт передал военным медикам автомобили и оборудование для эвакуации раненых
21:00
Конкурсы и онлайн-курсы: что VK подготовила к новому учебному году
20:48
Силы ПВО за день сбили 180 украинских дронов над территорией РФ

Сейчас читают

Желание Европы сэкономить на газе вышло боком: низкие запасы и газ по $ 850
Работаем или отдыхаем 1 сентября 2026: как законно взять выходной в этот день
Умер выдающийся художник по стеклу Анатолий Пелипенко
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео