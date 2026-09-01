Общие интересы: Силуанов и Бессент обсудили сотрудничество РФ и США
Министры провели встречу в рамках G20.
Фото, видео: © Getty Images/Melissa Sue Gerrits / Stringer; 5-tv.ru
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Силуанов и Бессент обсудили российско-американское сотрудничество
Антон Силуанов провел встречу со своим американским коллегой Скоттом Бессентом. На опубликованном фото они в Эшвилле, где проходит заседание министров финансов и управляющих центробанками «Большой двадцатки».
В нашем Минфине вечером раскрыли детали переговоров России и США. Силуанов и Бессент обсудили вопросы взаимодействия по профильному направлению, а также сотрудничество Москвы и Вашингтона в рамках «Группы двадцати». Западные СМИ, в частности Fox Business, сообщили, что на встрече Бессент продвигал мирный план Трампа по Украине, состоящий из 28 пунктов.
О переговорах Силуанова и Бессента высказался сам Дональд Трамп. Он заявил, что надеется, что из этой встречи «что-то получится».
Отметим, что визит Антона Силуанова на саммит в США стал первым с 2022 года.
Ранее, как писал 5-tv.ru, глава киевского режима Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и советником Белого дома Джаредом Кушнером. По его словам, стороны согласовывают дату визита представителей Вашингтона на Украину.
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