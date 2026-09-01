Чудом избежали трагедии: невеста c братом устроили рискованный заплыв на свадьбе

Кадры свадьбы, которую обсуждает весь Петербург и не только. Круиз в счастливое будущее за считанные минуты превратился в спасательную операцию — невеста бросилась вслед за гостем, который оказался за бортом. Только вот героической эта история, похоже, была лишь на первый взгляд. Очевидцы утверждают: девушка и ее брат намеренно прыгнули в воду. Только отвечать за это теперь придется владельцам судна. Что им грозит и почему одна необдуманная выходка пассажиров может обернуться большими проблемами для компании, рассказывает корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Когда свадьба не только пела и плясала, но еще и плавала: в воде — невеста и ее 20-летний брат. Сначала всем казалось, что это она героически прыгнула в воду в попытках спасти родственника. Но, по словам очевидцев, все куда прозаичнее.

«Невеста с молодым человеком перелезли через борт, прыгнули вместе за ручку. Она еще сначала мужа своего подговаривала, тот отказался. А потом они вместе с братом», — рассказал сотрудник судоходной компании Виталий.

Не весело до сих пор только сотрудникам судоходной компании. Ведь это им пришлось объясняться с водной полицией. Возможно, поэтому та самая «Симфония» сегодня — пустая у причала.

Все произошло в акватории Большой Невки. Ширина здесь около 200 метров, а глубина достигает шести — примерно как двухэтажный дом. И хоть течение считается умеренным, температура воды сейчас не больше 16 градусов, и это весьма прохладно.

Для неподготовленного человека велик риск переохлаждения. Может случиться судорога, паническая атака. А девушка была еще и в свадебном платье.

«Свадебное платье в воде моментально превращается в тяжелый якорь. Намокшая многослойная ткань сковывает движения и тянет на дно», — объяснил начальник аварийно-спасательной службы ВОСВОД Санкт-Петербурга и Ленобласти Александр Зуев.

К тому же гидродинамические потоки могут затянуть человека под судно или еще хуже — намотать на винт. Впрочем, к подобному в Петербурге, кажется, уже привыкли. Сценарии прогулок по рекам и каналам всегда непредсказуемы, признаются капитаны.

«Неделю назад девушку скорая забрала с теплохода. Женщина уже взрослая, вроде адекватная. Говорят — нельзя под мостами вставать. А она встала, хотела мостик потрогать. Теплоход на ходу — и голову развалило ей», — рассказал очевидец.

Многие судоходные компании уже давно запретили употреблять на борту алкоголь, но это не особо помогает. Тем более, что некоторые даже на трезвую голову не всегда в разуме.

«Не всех людей это останавливает. Некоторые говорят, мол, запрещено — значит, давай так и сделаем, будет суперкадр. Экипаж не может застраховать себя и, к сожалению, из-за таких людей страдают экипажи», — рассказал судоводитель Геннадий Малинин.

Вот и в этот раз трагедии удалось избежать действительно чудом — рядом проходил патрульный катер. Но за свое купание обоим с большой вероятностью придется ответить.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.