На борту затонувшего у Северного Кипра парома были две россиянки — мать и дочь

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 27 0

Девочку удалось спасти, ее родители числятся пропавшими без вести.

Сколько россиян было на борту затонувшего у ТРСК парома

Фото: Reuters/Reuters TV

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РИА Новости: на борту затонувшего у Кипра судна были две россиянки — мать и дочь

На борту парома, затонувшего у побережья непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), находились две гражданки России. Об этом сообщило посольство РФ в Турции в своем Telegram-канале. Ранее диппредставительство заявляло о гибели одной из россиянок, но затем опубликовало уточненные данные.

«Информируем, что, по уточненным данным, на борту судна „Фило Джет“ находились две гражданки Российской Федерации. Одна из них была спасена, угрозы ее жизни нет. Вторая на настоящий момент числится пропавшей без вести. Посольство продолжает следить за ситуацией», — говорится в обновленном сообщении.

В посольстве РФ в Никосии журналисты РИА Новости выяснили, что спасенная — маленькая девочка с российским гражданством Мила Озджан. Ее доставили к родственникам в Турцию. Пропавшей без вести числится ее мать Юлия Озджан. В списках пропавших также находится ее муж — гражданин Турции.

«Наши дипломаты, которые с первых минут трагедии находились на севере Кипра и следили за развитием ситуации, внимательно отслеживали информацию о состоянии здоровья девочки, которая после кораблекрушения находилась в военном госпитале в Кирении. В настоящее время Мила Озджан доставлена к родственникам в Турцию», — отметили в дипмиссии.

Сотрудники диппредставительства добавили, что консульский отдел посольства находится на связи с остальными родственниками ребенка.

Паром FiloJet с 259 пассажирами и восемью членами экипажа перевернулся в море 30 августа в 2,5 километра от берега города Гирне. Судно затонуло на глубине 514 метров. В результате крушения погибли восемь человек, еще 20 числятся пропавшими без вести.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в рамках расследования кораблекрушения задержаны восемь человек, включая капитана. Об этом заявил премьер-министр непризнанной ТРСК Унал Устель. Он подчеркнул, что каждый аспект инцидента будет расследован, а любая халатность — выявлена. Причины катастрофы устанавливаются, поисково-спасательные работы продолжаются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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