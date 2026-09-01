Лукашенко призвал к новому порядку безопасности в Евразии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости создания новой системы безопасности на евразийском пространстве. Об этом он сообщил 1 сентября на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«В настоящее время демонстративно вернулась прямая массированная военная агрессия. Нашим ответом на такой вызов должно стать формирование новой архитектуры безопасности в Евразии», — приводятся слова Лукашенко в Telegram-канале «Пул Первого».

По словам белорусского лидера, государства сегодня сталкиваются с разными видами давления, включая информационное, дипломатическое и санкционное воздействие. Он отметил, что ответом на эти вызовы должно стать развитие доверия между странами и укрепление международного взаимодействия.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обращал внимание на снижение уровня доверия между государствами и ослабление возможностей Совета Безопасности ООН по урегулированию кризисов. В связи с этим он подчеркнул значение региональных организаций.

Президент России Владимир Путин также заявлял, что в мире формируется новая система отношений, однако этот процесс сопровождается серьезной конкуренцией между различными силами.

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