Путин обратился к Лукашенко по важному поводу: «Трудно переоценить»

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 175 0

Российский лидер отметил вклад своего коллеги в укрепление отношений между странами.

Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Белорусскому лидеру 30 августа исполнилось 72 года.

В поздравительной телеграмме Владимир Путин отметил, что на протяжении многих лет Александр Лукашенко трудится над тем, чтобы братские отношения между Москвой и Минском успешно развивались, принося пользу друг другу.

«Трудно переоценить Ваш личный вклад в упрочение дружественных отношений между нашими странами, а также в совершенствование институтов Союзного государства», — сказал Владимир Путин.

Российский лидер добавил, что он искренне дорожит взаимопониманием и доверием, которые у него сложились с Лукашенко за прошедшие годы. В будущем они, как и прежде, продолжат совместную работу по наращиванию многопланового российско-белорусского сотрудничества, добавил Путин.

Также он пожелал Лукашенко здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

Прежде Владимир Путин тепло поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 73-летием, отметив, что тот пользуется авторитетом не только у себя на родине, но и за ее пределами.

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